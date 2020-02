Carmagnola, il 7 e 8 marzo torna la 556° edizione della Fiera di Primavera

Ritorna il tradizionale appuntamento con la Fiera di Primavera, un appuntamento irrinunciabile della stagione carmagnolese che anche quest’anno proporrà ai suoi visitatori un ricco programma.

Sabato 7 e domenica 8 marzo la Fiera, che raggiunge la sua 556° edizione, richiamerà in città migliaia di visitatori, che ogni anno vi partecipano per vivere un momento ricco di tradizioni e conoscere il meglio delle novità in campo agricolo e commerciale.

Anche quest’anno il programma degli eventi sarà molto ricco e vario per venire incontro alle esigenze degli operatori professionali e delle famiglie. Punto di forza saranno gli spazi dedicati all’agricoltura, con l’esposizione dei macchinari agricoli, in Piazza Mazzini, viale Garibaldi e via Dante, l’esposizione dei bovini di razza Piemontese e Frisona presso la struttura del Foro Boario, in Piazza Italia, l’esposizione di attrezzature zootecniche e di prodotti agricoli trasformati presso la struttura fieristica del Foro Boario.

A corollario della manifestazione, sabato 7 marzo il Salone Antichi Bastioni ospiterà l’assemblea annuale di Assocanapa.

Collateralmente ai due giorni di Fiera, nel Parco Cascina Vigna avranno luogo delle iniziative indirizzate alla salute e al benessere con la collaborazione dell’ASD Nordic Walking Andrate, il cui programma sarà successivamente specificato.

Nella giornata di domenica la rassegna sarà completata dall’edizione del Mercantico, Mostra mercato dell’antiquariato e dell’hobbistica, che si terrà come sempre lungo l’asse di via Valobra, in piazza Antichi Bastioni e sotto la tettoia di piazza Martiri. Gli espositori del Mercantico proporranno articoli di antiquariato, oggettistica e hobbismo e saranno affiancati dal grande mercato fierestico che porterà in Carmagnola altri 260 ambulanti.

Il cuore della Fiera agricola sarà piazza Italia: il foro Boario si terrà l’esposizione contemporanea delle mostre zootecniche, a livello Provinciale, delle razze Frisona e Piemontese. I capi arriveranno sin dalla giornata di venerdì; sabato e domenica mattina si svolgeranno i concorsi la cui premiazione si terrà domenica pomeriggio a partire dalle ore 15,00. I capi troveranno collocazione nella tettoia mercatale e nella tensostruttura che sarà appositamente allestita in loco. Domenica, in concomitanza con le premiazioni delle mostre zootecniche saranno inoltre premiati gli espositori per le attrezzature agricole innovative presentate in fiera, valutate da una apposita commissione.

Quest’anno anche le strutture del nuovo centro servizi saranno parte integrante della Fiera agricola; dal mese di gennaio le Associazioni ed Enti che hanno partecipato alla manifestazione di interesse per l’occupazione dei locali del Centro Servizi per l’Agricoltura hanno iniziato il trasferimento all’interno degli uffici del Foro Boario, lato via Giolitti, avviando il percorso di realizzazione del Centro Servizi per l’Agricoltura. La nuova sede ARAP è già operativa, mentre nelle prossime settimane si trasferiranno Aspocarne e Confagricoltura. Alcuni locali resteranno poi a disposizione del personale del servizio veterinario dell’ASL e dell’ufficio agricoltura del Comune, che li utilizzerà in occasione delle manifestazioni.

Domenica 8 marzo, nel salone fieristico e nelle aree adiacenti verrà allestito il “Salone delle eccellenze agricole del territorio”, con il mercato dei produttori e artigiani del cibo; saranno proposti laboratori didattici a cura degli Istituti scolastici agrari di Carmagnola e Lombriasco e dell’Istituto lattiero-caseario di Moretta.

Commenta l’Assessore all’Agricoltura e Commercio del Comune di Carmagnola, Gian Luigi Surra: “La Fiera costituisce da sempre una vetrina importante per la produzione agricola del territorio e per le attività commerciali; riesce ad unire visitatori professionali alla ricerca delle novità del settore e visitatori comuni, sempre più interessati alle tematiche dei cibi di qualità e alle tematiche ambientali. Si ribadisce così la vocazione agricola – commerciale di questo territorio, confermata anche dal consolidamento del Foro Boario con l’apertura del Centro Servizi per l’agricoltura che potenzia l’offerta dei servizi per il settore agricolo ribadendo la volontà della nostra Amministrazione di investire in questo settore. Sono certo che saranno due giornate importanti in cui i numerosi eventi, unitamente all’offerta proposta dal commercio fisso e dalle attività di ristorazione, faranno confluire in Città migliaia di visitatori provenienti dai Comuni limitrofi”.

Info sul programma della manifestazione: www.comune.carmagnola.to.it

http://www.comune.carmagnola.to.it/