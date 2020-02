Eliminazione del contributo per Torino Musei, Valle (Pd) attacca: "L'assessore Poggio parte male"

“Apprendiamo che l’Assessore regionale alla Cultura Vittoria Poggio avrebbe deciso di eliminare nel Bilancio di previsione 2020 il contributo di 150.000 euro a favore di Torino Musei, cifra che la Giunta Chiamparino aveva previsto fin dal 2017 per evitare 28 esuberi e tutelarne il personale. Sembra, inoltre, che l’Assessore Poggio abbia affidato alla stampa anche la notizia della propria intenzione di modificare in modo restrittivo lo Statuto della Fondazione Torino Musei” dichiara il Consigliere regionale Daniele Valle (Pd).

“Come già evidenziato per l’attività di altri Assessori della Giunta Cirio, ci farebbe piacere che anche l’Assessore Poggio venisse in Commissione ad informarci in merito alle sue decisioni. Sulla Fondazione Torino Musei, infatti, non ha ancora detto ai Consiglieri regionali che cosa intenda fare, come non si è preoccupata di rispondere alla richiesta di informativa avanzata da me e dalla collega Frediani del M5S sul Museo di Scienze Naturali. La Poggio parte male”, prosegue Valle.

“Senza la conferma dei fondi regionali sarà il Comune a doversi fare carico del finanziamento, proprio il Comune di Torino del quale conosciamo le difficoltà economiche, che aveva posto mille ostacoli sul progetto della fondazione e che pensava di poter contare sui fondi della Regione a prescindere, mentre, a quanto pare, avrebbero dovuto rappresentare solo una misura tampone per permettere un percorso di riassetto”, conclude Daniele Valle.