Esposto della Cgil alla Procura di Torino: "C'è un solo collaboratore scolastico per 487 bambini"

"C'è un solo collaboratore scolastico per 487 bambini". È questo, in sintesi, il contenuto dell'esposto che il sindacato Flc Cgil ha presentato in Procura a Torino per denunciare le condizioni di sicurezza in una scuola primaria del capoluogo, un edificio di cinque piani frequentato da 487 alunni, dove lavora un solo collaboratore scolastico.

Troppo poco secondo duecento genitori, che hanno scritto al sindacato preoccupati per l'incolumità dei propri figli.Venerdì 7 febbraio, alle 10, nella sede dell’Flc Cgil di Torino, in via Padova 35, è prevista una conferenza stampa per illustrare i contenuti dell’esposto.

"Non si tratta di un caso isolato - scrive in una nota il sindacato - ma riguarda moltissime scuole primarie del nostro territorio che devono fare i conti con i tagli agli organici scolastici che si susseguono ormai da anni". Alla conferenza stampa parteciperanno i segretari di Flc Cgil Torino e il legale che ha curato e depositato l’esposto.