Giornata Mondiale del malato,convegno al Santo Volto con mons. Nosiglia

Sabato 8 febbraio, in occasione della XXVIII Giornata Mondiale del Malato, a partire dalle ore 9, presso il Centro Congressi del S. Volto (via Nole ang. Via Borgaro), si terrà l’annuale convegno Diocesano con la partecipazione dell’Arcivescovo di Torino, Mons. Cesare Nosiglia e di coloro che operano nel mondo della Salute della nostra Diocesi.

Il convegno di quest’anno si concentrerà sul tema della Giornata Mondiale del Malato: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro” (Mt 11,28)". Apriranno il simposio, dopo la preghiera iniziale, le testimonianze di alcuni giovani che hanno partecipato al recente pellegrinaggio a Lourdes. Seguirà la presentazione di esperienze sul tema “essere testimoni di salute e speranza” e successivamente Padre Adriano Moro, Cappellano e Religioso Camilliano, parlerà proprio sul tema della Giornata Mondiale.

Nella seconda parte alcune “periferie” esistenziali: quella che viene intercettata dall’accoglienza notturna, l’autismo, l’oncologia domiciliare ed infine gli anziani fragili.

L’intervento dell’Arcivescovo Nosiglia è previsto intorno alle ore 12.30. Le conclusioni saranno a cura del direttore dell’Ufficio Pastorale della Salute, don Paolo Fini.