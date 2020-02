L'essenziale è Barocco: viaggio tra '600 e '700 in Piemonte

Sono oltre 200 gli eventi in programma nel 2020 in "L'essenziale è Barocco", un viaggio tra '600 e '700 in Piemonte.

Arti figurative, architettura, Sacri Monti, musica, giardini ed enogastronomia sono i tasselli di un viaggio ideale attraverso segni e stili che più di altri caratterizzano l'identità e l'anima del nostro territorio regionale. Il Barocco è stato interpretato in Piemonte in modo del tutto peculiare e quest'anno verrà valorizzato con mostre, concerti, visite guidate, aperture straordinarie di siti, laboratori e monumenti, a partire dal circuito delle 22 Residenze Reali Sabaude e dei 7 Sacri Monti.

Evento "clou" sarà la mostra "Sfida al Barocco - Roma Torino Parigi 1680-1750", allestita dal 13 marzo al 14 giugno negli spazi della Citroneria Juvarriana della Reggia di Venaria Reale.

"Con "L'essenziale è Barocco" - ha commentato l'assessore regionale alla Cultura Vittoria Poggio - la Regione vuole creare un focus diffuso adatto ad un pubblico variegato".