Dopo la delusione per l'eliminazione alla prima puntata, gli Eugenio in via di Gioia hanno vinto questa sera il premio della critica “Mia Martini” per le 'nuove proposte'.

Gli Eugenio hanno ottenuto 40 voti della sala stampa, mentre Leo Gassman ne ha avuti 25 e Tecla Insolia 18. Hanno votato 141 accrediti: 138 validi e 3 nulli.