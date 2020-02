Ad Orbassano è tempo di carnevale: il 22 febbraio l'investitura del Polentè e Polentera

Sarà un carnevale davvero per tutti i gusti a Orbassano.

Il programma è ricco e non mancheranno le sorprese: si parte il 22 febbraio, con l'investitura del Polentè e Polentera. Le maschere tradizionali orbassanesi, e non solo, accompagnati dal Gruppo Majorettes e dalla Banda Musicale Città di Orbassano sfileranno fino in piazza Umberto I: appuntamento alle ore 11 in piazza della Pace per la partenza del corteo, che attraverserà le vie del centro cittadino fino a giungere nella piazza centrale dove si terrà la cerimonia dell'investitura ufficiale.

23 febbraio, invece, torna a grande richiesta il carnevale dei bambini, un momento interamente dedicato alle famiglie con la partecipazione di tante associazioni orbassanesi: a partire dalle ore 14.30, nel centro cittadino, musica, intrattenimenti, animazione e gadget per tutti i presenti. Il pomeriggio si concluderà con la grande sfilata dei bambini da piazza Umberto I a piazza della Pace, dove si celebrerà il carnevale con il tradizionale falò del fantoccio e una gustosa merenda per tutti. Sempre 23 febbraio, inoltre, dalle 9 alle 18 appuntamento in centro per tutti i golosi con la Festa del cioccolato.