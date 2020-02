Al Circolo dei Lettori di Torino secondo appuntamento de "I Lunedì della Dante"

Lunedì 24 febbraio alle ore 18, la Società Dante Alighieri di Torino torna al Circolo dei Lettori per il secondo appuntamento de I Lunedì della Dante, incontri con gli Scrittori.

Giovanni Saccani, presidente del Comitato torinese, dialogherà con Silvia Giorcelli Bersani sul libro Monsieur le Professeur… Correspondances italiennes 1853-1888. Theodor Mommsen - Carlo, Domenico, Vincenzo Promis. Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 53. Paris 2018.

Nel volume gli autori Silvia Giorcelli Bersani e Filippo Carlà-Uhink (Professor für Geschichte des Altertums all'Università di Potsdam), ripercorrono le intense collaborazioni scientifiche condivise tra Torino e Berlino nei decenni centrali del XIX secolo: presso l’Accademia delle Scienze di Berlino Theodor Mommsen, il più illustre studioso del tempo, lavorava al grande progetto del “Corpus Inscriptionum Latinarum”, il cui quinto volume raccoglie le iscrizioni piemontesi di età romana. Mommsen scendeva spesso in Piemonte per il censimento delle iscrizioni e per partecipare alle sedute dell’Accademia delle Scienze di Torino, di cui era socio. Egli poteva contare sull’aiuto di molti studiosi locali e soprattutto di Carlo Promis, docente di architettura al Politecnico, fine studioso di antichità e maestro dell’epigrafia piemontese: Carlo Promis, il fratello Domenico e il nipote Vincenzo, erano al centro di una straordinaria rete di intellettuali di alto profilo, tra i quali Carlo Baudi di Vesme, Ariodante Fabretti, Giacomo Lumbroso. Il volume presenta l’edizione critica della corrispondenza tra Mommsen e i tre Promis e racconta lo scenario politico e culturale, soprattutto torinese, all’interno del quale nacquero il progetto della raccolta epigrafica e altre iniziative importanti. Non a caso, Mommsen parlava di Torino come della “capitale degli studi seri”.