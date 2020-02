All'Off Topic di Torino due appuntamenti dedicati alla stand up comedy

Continua all'Off Topic di via Pallavicino Torino la rassegna collettiva completamente dedicata alla stand up comedy, comicità fatta di monologhi dove i temi affrontati passano dal politico al sociale attraversando anche la sfera personale, con irriverenza pura e senza alcun tipo di censura.

Il primo appuntamento sarà "Stand Up Night", with Vincenzo Comunale, martedì 11 febbraio alle 20.30

Nato a Napoli nel 1996 è uno dei comici più giovani d’Italia. Nel 2013 entra a far parte del gruppo/trasmissione TV “KomiKamente”, esibendosi stabilmente per 4 anni al Teatro Diana di Napoli come monologhista comico. Vincitore di numerosi festival di comicità, dal 2015 entra a far parte dei circuiti di stand up comedy di “Comedy Central”. È fondatore dei collettivi di stand up “Minollo Comedy” e “Allert Comedy”. Nel 2016 fa il suo esordio a “Zelig”, in prima serata su canale 5.

È autore, regista e interprete e il suo terzo one man show si intitola “Titolo Provvisorio”.



APRE LA SERATA

Pietro Casella

Giovane comedian di estrazione genovese, Pietro Casella inizia a esibirsi sui palchi di Arenzano col laboratorio di Zelig, e dopo un anno si sposta tra i ranghi dei Loser a Genova. Ha debuttato col suo primo spettacolo "Non mi sento tanto bene", nel 2019.



We Reading, giovedì 13 febbraio con ritrovo alle 21, è un’idea differente. È un nuovo modo di vivere la parola scritta attraverso la voce e la condivisione. Sono incontri in cui un lettore non convenzionale sceglie secondo il proprio gusto l’autore o il tema della serata e come realizzarla: dalla semplice lettura al dialogo, fino alla performance.

We Reading è anche un portale, un network di gruppi di ragazzi, tutti volontari, che scelgono di riproporre questa forma di spettacolo nella propria città, a Torino, a Bologna, a Milano come in tante altre.



Paolo Agrati legge TOM WAITS

Una selezione di canzoni scelte, tradotte e in lingua originale, per osservare con più attenzione la scrittura di Tom Waits e le atmosfere che ci regalano i suoi testi. Con l’accompagnamento di Alberto Pirovano e i moderatori Alessandro Burbank e Lucia Rosanna Gambuzzi.



Oltre alla scrittura e alle performance dal vivo, Paolo Agrati si dedica al canto nella Spleen Orchestra, band che ha fondato nel 2009. Numerose le sue partecipazioni a manifestazioni internazionali tra le quali il XXIV Festival della Poesia di Medéllin, il XXXIII Festival di Poesia di Barcellona, la World Slam Cup di Parigi e il IV Portugal SLAM. Nel 2018 è tra i fondatori di SLAM Factory, agenzia dedicata all’editoria e allo spettacolo che si propone di sviluppare e diffondere la poesia e le discipline letterarie legate all’oralità. Nel 2019 scrive e conduce “Poetry Slam!” il primo torneo televisivo italiano dedicato alla competizione poetica. È altresì autore di numerose raccolte poetiche.



Prima delle performance, dalle 20, il pubblico potrà cenare al Bistrò di OFF TOPIC (Prenotazione tavoli consigliata: bistro@offtopictorino.it; +39 011.060.17.68; whatsapp: 379.1039198) con un menù ispirato alla libera interpretazione dei piatti tipici del Bel Paese. Con prodotti che ogni giorno arrivano freschi da Campania, Toscana, Puglia e Sicilia e che si uniscono ai più caratteristici prodotti piemontesi per fondersi in un’offerta gastronomica che prende ispirazione dalle cucine e dalle tradizioni di molti territori: diversi ma inaspettatamente complementari.