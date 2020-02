Svolta “green” nelle scuole torinesi: borracce eco-compatibili e bicchieri riutilizzabili contro le bottiglie di plastica

Nella Torino impegnata a combattere l’emergenza ambientale, una delle battaglie più importanti è senza dubbio il contrasto all’utilizzo della plastica monouso. Ed è dalle scuole torinesi che, nelle prossime settimane, verrà avviata una misura che permetterà di utilizzare il più possibile l’acqua di rete e sempre meno le bottiglie di plastica: sono infatti 13.000 le borracce (7.000) e i bicchieri riutilizzabili (6.000) che verranno acquistati dalla Città di Torino per essere donati agli alunni degli istituti delle scuole primarie del territorio nel corso di iniziative o eventi.

L’iniziativa, che fa parte della Plastic Free Challenge, è stata confermata dall’assessore all’Ambiente del Comune di Torino, Alberto Unia. Il Consiglio comunale, approvando la mozione presentata dalla consigliera del Partito Democratico Chiara Foglietta, per una spesa totale di 60.000 euro circa metterà in campo una serie di azioni concrete volte a tutelare l’ambiente e a sensibilizzare le generazioni più giovani.

Le borracce, realizzate in acciaio in ossidabile, verranno distribuite nel corso di iniziative ad hoc ed eventi con gli alunni delle scuole a partire da fine marzo. Per quanto riguarda i bicchieri, realizzati in materiale plastico derivante dalla canna da zucchero e completamente green, verranno invece distribuiti nelle stesse modalità già a partire dalla prossima settimana. Entrambi riporteranno la scritta "Torino 2030 sostenibile/resiliente".

La Giunta ha deciso di evitare una distribuzione indistinta di borracce e bicchieri nelle scuole: "Abbiamo valutato che molti studenti hanno già una borraccia, per questo motivo abbiamo preferito puntare a momenti specifici" spiega l'assessore Unia. Eventi che, oltre che alla mera distribuzione, verranno accompagnati da momenti di formazione e informazione.

Felice dello stato dell'arte delle azioni della Giunta Chiara Foglietta: "Sono particolarmente soddisfatta della mozione. La donazione delle borracce e dei bicchieri al posto delle bottiglie di plastica, servirà a incentivare comportamenti virtuosi e a premiare i cittadini coinvolti nello sviluppo delle politiche di sostenibilità ambientale promosse dalla Città".