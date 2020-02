Controlli anti-alcol vicino a pub e discoteche in Val Susa: denunciati 5 giovani

Cinque denunce per guida in stato di ebrezza. E’ questo l’esito dei controlli svolti dai carabinieri di Susa per contrastare il fenomeno dei giovani, ubriachi al volante nel weekend, coinvolti o vittime di incidenti.

La scorsa notte militari si sono concentrati nelle zone di alta montagna, con un elevato afflusso turistico, con diversi posti di controllo tra Sauze d’Oulx e Sestriere, in particolare a ridosso di pub e discoteche frequentate da giovani. Il servizio ha permesso di denunciare 5 persone per essersi messe alla guida con tasso alcolemico oltre il limite consentito.

I Carabinieri hanno permesso inoltre a diversi giovani di effettuare il pretest prima di mettersi in macchina per essere coscienti dell’effettivo tasso alcolemico nel sangue ed in modo da far guidare altre persone qualora il limite fosse stato superato.