Grave incidente domestico in via del Pino a Cumiana, dove due persone sono state schiacciate da un albero che stavano tagliando. Il proprietario del terreno, di 68 anni, è stato trasporto all'ospedale di Pinerolo con l'ambulanza per una frattura al braccio sinistro.

Il secondo, di 51 anni, è stato elitrasportato al Cto di Torino con lesioni al volto e una frattura al naso e alla mandibola. Secondo una prima ipotesi non si dovrebbe trattare di un incidente sul lavoro.