Nichelino, danneggia un'auto in sosta a Mondojuve e poi fugge: trovato dalla Polizia locale

I fatti risalgono al pomeriggio di domenica 26 gennaio quando una donna e suo marito si recavano al centro commerciale di Nichelino “Mondojuve”, la coppia finiti gli acquisti tornando al parcheggio trovava la spiacevole sorpresa, l'auto una Renault Clio incidentata e seriamente danneggiata nella parte posteriore (tanto da non poter più circolare).

I coniugi non avendo nessun riferimento sull'autore del danno e nessuno dei presenti sapeva riferire cosa fosse accaduto si presentava al Comando di Polizia Locale di Nichelino per denunciare il sinistro. Gli agenti acquisivano le registrazione del sistema di video sorveglianza del centro commerciale. Operazione non semplice per via del grande flusso di veicoli presenti domenica, i diversi potenziali percorsi dell'auto datasi alla fuga e per la difficoltà nel cercare di capire il momento esatto dell'urto. Grazie anche anche all'impegno del servizio di vigilanza della struttura si riusciva a risalire al fatto.

Un' Alfa Romeo 166 dopo essere entrata dal varco di Via Scarrone, alla ricerca del parcheggio pensando che uno stallo fosse libero a velocità sostenuta in manovra danneggiava un Renault Clio che regolarmente lo occupava. Nonostante il colpo violento il conducente dell'Alfa ripartiva dandosi alla fuga. Acquisite le videoriprese è stato necessario ricostruire la targa del veicolo che a causa dei fotogrammi sgranati non era decifrabile. Attraverso i software di editor immagini del Comando di Via Giusti lavorando sui singoli pixel si è riusciti a ricostruire una “bozza” di targa che risultava associata ad una Alfa Romeo 166 con proprietario un uomo residente a Rivoli.

Con una collaborazione interforze, per trovare il veicolo veniva coinvolta la Polizia Locale di Rivoli. Gli agenti di Rivoli individuavano il veicolo Alfa Romeo 166 in sosta e dopo una comparazione di fotogrammi attraverso il confronto di elementi univoci si aveva la certezza che l'auto della fuga era stata trovata. Convocato in comando il proprietario dell'alfa 166, davanti gli agenti ammetteva le sue responsabilità raccontando di essersi allontanato dopo l'urto. Per lui sono scattati i provvedimenti per omesso controllo del veicolo e per fuga.

Per il proprietario del Renault Clio la buona notizia dell'accertamento del responsabile del danneggiamento alla sua auto che ha riportato danni per diverse migliaia di euro.