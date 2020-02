A Santena un calendario ricco di eventi per il 2020

Stilato il calendario eventi 2020 di Santena. Amministrazione comunale e associazioni del territorio si sono riunite questa settimana per calendarizzare le iniziative organizzate nel Comune durante l'anno .

"L'obiettivo - spiega Paolo Romano assessore alla cultura e associazionismo del Comune di Santena - è fare rete fra tutte le realtà organizzano iniziative pubbliche, che siano sagre, spettacoli o altre manifestazioni. Ogni anno ci incontriamo per pianificare le iniziative affinché non ci siano sovrapposizioni evitando di creare problemi all'ordine pubblico, ma soprattutto per permettere che ogni evento sia promosso e abbia partecipazione ".