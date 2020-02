"Il possibile e l'impossibile", il 24 e 25 febbraio due serate dedicate a Luca Ronconi

Il ricorre il 5° anniversario della morte di Luca Ronconi, che a Torino diresse il Teatro Stabile dal 1989 al 1994 e ha lasciato un’impronta indelebile nella storia culturale della città. A cinque anni dalla scomparsa, Ronconi rimane un riferimento imprescindibile per l’intera cultura italiana.



Torino ricorda la sua straordinaria esperienza di intellettuale e di uomo di spettacolo il 24 e 25 con Il possibile e l’impossibile: due giornate promosse da TPE - Teatro Piemonte Europa, Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale e Centro Teatrale Santacristina, in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema, Università degli Studi di Torino / Dams e Crad.



Torino e il teatro di Luca Ronconi



alle 21.00 al Teatro Astra (via Rosolino Pilo, 6 - Torino) apre il programma di Il possibile e l’impossibile la serata Torino e il teatro di Luca Ronconi, con Massimo Popolizio e la partecipazione di Maria Paiato. Conduce Gianfranco Capitta. La serata ripropone lo straordinario ripescaggio in video dell’allestimento ronconiano degli Atti di guerra di Edward Bond, di cui si vedranno immagini inedite: spettacolo realizzato proprio al Teatro Astra di Torino in occasione del Progetto Domani (iniziativa del Teatro Stabile di Torino con cinque colossali spettacoli per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006) e che di fatto pochissimi hanno potuto vedere nella sua integrità, essendosi fermato dopo la sua prima rappresentazione.



È un’occasione per rimettere al centro dell’interesse, non solo strettamente teatrale, alcuni grandi, estremi allestimenti del Maestro che hanno visto coinvolto Massimo Popolizio assieme al meglio della scena italiana, a cinque anni dalla scomparsa di Ronconi: da Strano interludio a Gli ultimi giorni dell’umanità, per arrivare ad Atti di guerra, una summa di temi e lacerazioni che oggi riacquistano una loro centralità. Non mancherà una citazione speciale di un altro titolo straordinario e sperimentale, Peer Gynt di Ibsen, di cui Popolizio riproporrà un frammento, davanti alle immagini di quella splendida e poco conosciuta messa in scena analitica, avvolta nei veli della memoria.



Alla serata saranno presenti Roberta Carlotto per il Centro Teatrale Santacristina, Filippo Fonsatti per il Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Valter Malosti per TPE - Teatro Piemonte Europa, Ariella Beddini, Sergio Ariotti.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.



In viaggio con Luca



, alle ore 18.30, al Cinema Massimo (Via Giuseppe Verdi, 18 - Torino), presso la Sala 2 viene proiettato il documentario su Luca Ronconi In viaggio con Luca di Gianfranco Capitta e Simone Marcelli, che ne firma anche la regia. Dopo la proiezione del film sono previsti gli interventi di Gianfranco Capitta e Simone Marcelli che dialogheranno con Federica Mazzocchi, Docente del Dams di Torino. Condurrà l'incontro Grazia Paganelli del Museo Nazionale del Cinema.



In viaggio con Luca racconta, col fascino divulgativo delle immagini, la «storia» di Ronconi, partendo dal luogo esotico in cui quasi casualmente è nato (Susa in Tunisia), ai posti dove è cresciuto e si è formato, prima come attore e poi come regista. Un’esperienza densa e unica, che ha sempre coniugato la visione spaziale con il peso della parola e quindi con la specificità dei suoi attori. Nel film sono fondamentali le interviste agli interpreti di quegli spettacoli, testimoni preziosi, generazioni diverse che sono state da lui formate e che, poi, crescendo, sono oggi i protagonisti di teatro, cinema e televisione, come Massimo Popolizio, Massimo De Francovich, Franca Nuti, Umberto Orsini, Anna Bonaiuto e Ottavia Piccolo, da Luca Zingaretti a Pierfrancesco Favino, Fabrizio Gifuni, Antonello Fassari, per fare solo alcuni nomi fra i tanti intervistati. E poi prestigiosi musicisti (il direttore della Scala Riccardo Chailly), cantanti e personaggi che hanno segnato un’epoca (Raina Kabaivanska, Enrico Lucherini, il premio Oscar per la fotografia Vittorio Storaro).



In viaggio con Luca vuol essere insomma il tentativo di ricostruzione di una biografia artistica fondamentale per il nostro spettacolo, il suo linguaggio, i suoi interpreti. Il documentario è stato realizzato grazie a un contributo finanziario di Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e sotto la sigla produttiva indipendente di Catrina Producciones (Associazione culturale senza scopo di lucro).



Durata 90 minuti. L’ingresso alla proiezione è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il documentario In viaggio con Luca sarà presentato il 21 febbraio al Piccolo Teatro di Milano (Chiostro di Via Rovello), il 27 febbraio al Teatro Cucinelli di Solomeo (Pg), il 2 marzo al Teatro Argentina per il Teatro Stabile di Roma.