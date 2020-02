Neonatologia Asl TO5, un lettino in più e spazi maggiori per genitori e personale al Santa Croce di Moncalieri

Il quinto lettino nella stagione invernale verrà utilizzato per l’isolamento dei piccoli pazienti affetti da Bronchiolite da VRS quando si rendono necessarie terapie intensive.

I lavori sono stati resi possibili da investimenti direttamente erogati dall’Asl ai quali si sono aggiunti quelli dell’Associazione Amici della Neonatologia del Santa Croce di Moncalieri. “Un lettino in più per le necessità del territorio e spazi più confortevoli che danno una boccata di ossigeno alla Neonatologia”, ha detto il direttore della Pediatria Antonio Marra.

“Siamo così in grado di dare maggiore disponibilità, anche per chi proviene da fuori territorio dell’Asl, per tutti quei neonati che necessitano di terapia intensiva. E’ un obiettivo raggiunto dall’Azienda ma fortemente voluto dal personale e dall’associazione che ci hanno messo il loro impegno e una parte delle risorse”.

Oltre al lettino e agli spazi verrà presto attivata con i contributi dell’Associazione, una postazione per il monitoraggio centralizzato. “Questo è un bel traguardo per la neonatologia della nostra Asl", ha dichiarato il direttore sanitario dell’Asl TO5 Luciano Bernini.

"Un letto in più è spazi adeguati sono la risposta concreta alle necessità del territorio e alla corretta umanizzazione, seppur nella limitatezza concessa dal Santa Croce, delle strutture dedicate a chi assiste i pazienti”.