Ivrea, nascondono in auto un mitra artigianale: de arrestati

Ieri sera personale della Volante di Ivrea e Banchette ha controllato in Borgata Sanguignolo un’autovettura sospetta con a bordo due italiani che, alla vista della pattuglia di polizia ha tentato di sottrarsi al controllo, non riuscendovi. Alla guida dell’auto vi era un quarantaquattrenne; in sua compagnia, un ventiduenne. Sul sedile posteriore dell’auto è stata rinvenuta un’arma di fabbricazione artigianale, sprovvista di marca e matricola, corredata di un silenziatore di fattura artigianale. L’arma è altresì munita di gruccia pieghevole in ferro, di un cannocchiale ed aveva il caricatore monofilare inserito, carico di cartucce.Altre cartucce analoghe sono state rinvenute nel giubbotto del quarantaquattrenne.

All’interno dell’auto è stato anche rinvenuto un bastone, con una trappola (tagliola) in ferro. La perquisizione domiciliare degli alloggi in cui vivono le due persone ha consentito il rinvenimento di una piccola quantità di hashish e di una scatola contenente altre 26 cartucce identiche a quelle rinvenute all’interno dall’arma. I due sono stati arrestati per detenzione di arma clandestina; il quarantaquattrenne è stato, inoltre, denunciato per possesso di armi od oggetti atti ad offendere e violazione della Legge sugli stupefacenti.