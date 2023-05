In estate nuovi alberi su corso Belgio, dal 12 giugno il 15 diventa bus. Salvi i parcheggi

Nuovo look in arrivo per corso Belgio

In estate rinnovo delle alberate su corso Belgio, con il 15 che per alcuni mesi diventa bus. Questa mattina si è svolta una commissione per fare il punto sui cantieri del verde finanziati con i soldi dell’Europa. Tra gli interventi che verranno realizzati grazie ai fondi React Eu la sistemazione delle piante su corso Umbria e corso Belgio. Sugli assi che attraversano San Donato e Vanchiglietta la componente arborea è fortemente danneggiata, tra radici schiacciate dalle auto in sosta, rami potati forzatamente per consentire il passaggio dei tram e alberi a fine del ciclo di vita.

Gli alberi morti

Negli ultimi anni tra caldo, vecchiaia ed altre cause sono stati tagliati oltre 110 piante su corso Umbria e quasi 150 su corso Belgio. Nelle scorse settimane hanno preso il via gli interventi di riqualificazione del viale alberato della Circoscrizione 4, a cui seguiranno gli interventi nella 7. In entrambi i casi gli aceri morti verranno sostituiti con peri da fiori, riorganizzando lo spazio disponibile per il parcheggio per tutelare meglio il verde.

Dal 12 giugno il 15 diventa bus

In corso Belgio gli interventi partiranno a fine maggio, iniziando dal tratto tra corso Farini e corso Tortona. Dal 12 giugno verrà disattivata la linea tram ed il 15 trasferito su gomma fino a fine lavori, prevista tra fine settembre e l’inizio di ottobre. Il cantiere della Città dovrebbe terminare prima, ma Gtt manterrà il bus ancora per alcune settimane per altri lavori.

Salvi tutti i parcheggi

La seconda tranche di interventi tra, corso Tortona e Lungo Po Antonelli, sarà da fine giugno a fine settembre. I nuovi alberi verranno piantati più vicini alle case, in modo da tutelarli maggiormente. La buona notizia per i residenti e che le piantumazioni non cancelleranno parcheggi, in una zona da sempre carente di stalli. Attualmente sull’asse che attraversa Vanchiglietta ci sono 293 posteggi blu, più nove disabili.

Via Montesanto a senso unico

“Verranno demolite – spiegano dagli uffici – due banchine del tram della fermata Andorno, in disuso ormai da anni”. L’abbattimento del sedime rialzato permetterà così di guadagnare alcuni posteggi. L’ipotesi poi è di ricavare altri spazi per i veicoli “rendendo a senso unico via Montesanto”. Nella strada accanto alla bocciofila attualmente c’è un lato di parcheggi a pettine e l’altro in linea: l’idea è di convertire anche quest’ultimo a pettine, raddoppiando così i posti auto.