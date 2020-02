Convegno in Manifattura sulla proposta di legge 70/2019 sulla semplificazione in materia urbanistica

«Sono soddisfatto dell’esito della conferenza, che ha visto in sala la presenza di tanti amministratori e professionisti del territorio – commenta Mauro Fava –. E’ fondamentale, a mio giudizio, incontrare i tecnici del settore per discutere sugli interventi normativi che si intendono portare avanti per avere da loro pareri e suggerimenti: solo con il confronto e l’informazione si riesce ad intervenire in maniera davvero efficace, migliorando gli strumenti esistenti e facilitando il disbrigo delle pratiche burocratiche. Fino ad ora la Regione è stata vista sempre come un ente distante e troppo concentrato sull’importanza del capoluogo, ma questa Giunta ha cominciato sin da subito ad invertire questa tendenza, coinvolgendo sempre di più le aree provinciali e avviando un dialogo proficuo con le amministrazioni locali».