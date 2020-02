Orbassano, per l'8 marzo un flash mob a difesa dei diritti della donna: è #iorispetto

"L'arrivo della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna ci dà una nuova opportunità per riflettere - spiega il Sindaco, Cinzia Maria Bosso - su quanto sia sempre più fondamentale sottolineare l'importanza di dare rispetto non solo alle donne, ma a tutti. Abbiamo voluto, quest'anno, proporre un evento nuovo e più informale ma, speriamo, di grande impatto: un flash mob, format che nasce proprio come tipologia di evento per trasmettere un messaggio forte, far sentire la propria voce. E noi, domenica 8 marzo, vogliamo davvero gridare: #IORISPETTO, non solo le donne, ma tutti! Combattiamo gli atti violenti che sono purtroppo sempre più diffusi, e facciamolo insieme, ogni giorno. Il flash mob dell'8 marzo è un evento aperto a tutti, adulti e bambini, donne e uomini, orbassanesi e non: più siamo e meglio è perchè il rispetto è il dono più grande che possiamo fare agli altri, ma anche a noi stessi".