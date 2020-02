Scontri all'Università, Marrone (FdI): "Revochiamo le eventuali borse di studio Edisu ai violenti"

“Mi sono confrontato con il nuovo presidente dell’Edisu Sciretti e concordo con lui sull’opportunità di valutare la revoca di borse di studio eventualmente assegnate ad antagonisti arrestati e denunciati ieri presso il Campus Einaudi per aver assaltato un pacifico volantinaggio del Fuan, ferito forze dell’ordine, danneggiato una volante della polizia e devastato l’aula intitolata a Paolo Borsellino: tutte condotte gravissime dal punto di vista disciplinare e incompatibili con un beneficio economico, finanziato dalla Regione per sostenere il diritto allo studio e riservato a studenti meritevoli”. Lo ha detto il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Maurizio Marrone.

“Per questa ragione – spiega Marrone – ho presentato un ordine del giorno in Consiglio Regionale per dare formalmente ad Edisu questo indirizzo. L’Ateneo torinese non può restare intrappolato ancora in un clima di violenze anni ‘70 solo per l’abitudine consolidata di considerare le facoltà umanistiche come parco giochi per gli antagonisti con piena impunità: riteniamo doveroso dare un segnale chiaro e determinato, anche se spesso si tratta di fuoricorso già esclusi dai bandi per le borse. Infine, la concessione di un’aula universitaria per ospitare un convegno giustificazionista sul genocidio delle foibe contrario al Giorno del Ricordo sancito con legge dello Stato è una vergogna di cui chiederemo conto direttamente al Rettore”.