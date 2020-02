M5S: "Dal Governo quasi 5 milioni ai comuni per la mobilità sostenibile"

Dal Governo quasi 5 milioni di euro per progetti sulla mobilità sostenibile casa-lavoro stanziati dal Ministero dell'Ambiente per altrettanti progetti presentati da Comuni, o raggruppamenti di Comuni, del Piemonte.

“Il provvedimento che stanzia in totale 164 milioni di euro cofinanziati da Ministero dell'Ambiente ed Enti Locali di cui 77 stanziati dal Ministero dell’Ambiente è finalizzato a comuni con più di 100mila abitanti o raggruppamenti di Comuni”, sottolinea il gruppo regionale M5S.



I progetti piemontesi finanziati sono stati presentati da: Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino (per i Comuni di Almese, Avigliana, Beinasco, Borgofranco d'Ivrea, Caprie, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Ivrea, Mombello di Torino, Moncalieri, Pecetto, Pinerolo, Pino, Piossasco e Pralormo); Comune di Collegno (per i Comuni di Collegno, Alpignano, Buttigliera Alta, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta e San Gillio); Unione dei Comuni Nord Est di Torino; Vercelli (per i Comuni di Vercelli, Casale Monferrato, Prarolo; Santhià, Trino e Unione Cos. Er. Bassa Vercellese).

"Con questo provvedimento si vogliono iniziare pratiche virtuose sulla mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-lavoro, che che sono fra i principali responsabili del congestionamento del traffico urbano e dell'inquinamento atmosferico nelle nostre città. Inquinamento che ha raggiunto livelli insostenibili con valori di pm 2.5 e pm 10 che mettono a rischio la salute umana tanto che diversi studi calcolano tra 90.000 e 65.000 morti premature l'anno a causa dell'inquinamento atmosferico".

"Promuovendo (e finanziando) pratiche come l'uso della bicicletta, il bike sharing, il car pooling, la mobilità elettrica collettiva, l'introduzione di mobility manager nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende, con questi provvedimento si punta a qualificare ambientalmente la cultura della mobilità, a migliorare la qualità della vita e dell'aria nelle città e a ridurre le emissioni di gas serra responsabili dei cambiamenti climatici".

"Un risultato importante raggiunto dal Governo, un intervento concreto per il nostro territorio duramente colpito dall'emergenza smog. Anche la Regione faccia la propria parte prevedendo fondi per i cittadini che decidono di acquistare veicoli meno inquinanti. Ad oggi, a parte gli annunci, nulla è stato fatto in tal senso".