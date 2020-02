Rivoli, femmina di capriolo intrappolata in un cancello: soccorsa dagli operatori faunistici del Canc

Una giovane femmina di capriolo intrappolata nel cancello di una villetta di strada San Giorgio a Rivoli è stata soccorsa oggi pomeriggio dagli operatori faunistici del Canc-Centro Animali Non Convenzionali dell'Università di Torino e da un veterinario dell’Asl TO3. L’animale presentava un’abrasione ai fianchi, un trauma addominale ed uno alla zampa posteriore destra.

L’esemplare è stato soccorso e portato al Canc per le cure del caso. La prognosi è riservata, sia per le lesioni subite dalla femmina di capriolo che per lo stress patito da quando è rimasta intrappolata a quando è stata soccorsa. In questi casi gli esperti del Canc consigliano di non rimanere vicini all'animale e di allontanare eventuali cani presenti in zona per non spaventarlo ulteriormente. Coprire la testa del capriolo con un telo può contribuire a calmarlo in attesa dei soccorsi.