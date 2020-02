Carmagnola, conto alla rovescia per il Carnevale: festa e scherzi dal 19 al 25 febbraio

Sabato 22 febbraio alle 20:30 sempre presso i Bastioni, prenderà il via il Gran Galà Retrò, evento clou di questa edizione del carnevale carmagnolese. Sulle note della Società Filarmonica di Carmagnola, il Galà sarà dedicato al agli anni ‘50-’70 e tutti sono invitati a partecipare con un abbigliamento a tema per ballare sulle musiche della Carneval Band della Filarmonica carmagnolese. Durante la serata verrà premiato il costume più bello e più fedele al tema con una smart box contenente un weekend per due persone.

Si chiude in bellezza martedì 25 febbraio con due appuntamenti: alle 15 la grande sfilata dei carri allegorici con Re Peperone e la Bela Povronera. Il percorso sarà il seguente: Piazza Olimpiadi, Via Roma, Via Quintino Sella, Via Einaudi, Via Ronco, Via Alberti, Via Roccati, Via Roma, Piazza Olimpiadi.