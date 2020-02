A Torino più di 600 archetti per le bici, ma nessuno in Circoscrizione 2

Nella Circoscrizione 2 di Torino, dal 2018 ad oggi, non è stato collocato nessuno archetto per le biciclette dei 120 da installare. Un compito che spetta alle “squadrette” di tecnici ed operai delle sedi decentrate. Meglio invece la situazione delle altre 7 Circoscrizioni, dove su 1.200 rastrelliere programmate, ne sono state messe 606. Centonovanta di queste rientrano nel progetto AxTo.

Numeri forniti oggi in Consiglio Comunale dall’assessore ai Trasporti Maria Lapietra, in risposta all’interpellanza presentata dai consiglieri del M5S Giovanna Buccolo e Damiano Carretto. Maglia rosa come più bike friendly sono la Circoscrizione 1 (74 archetti messi su 99 arrivati), la 7 (96 su 114) e la 6 (69 su 109).

“Sono soddisfatta – commenta Buccolo – perché ne sono stati collocati un po’ più della metà degli archetti programmati e altre 400 sono già arrivati”. "Auspico ora che i territori possano cogliere questa opportunità, riuscendo in tempi celeri a programmare le installazioni delle rastrelliere" ha concluso.