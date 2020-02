Continua questa primavera in anticipo, nei prossimi giorni massime a 20 gradi

Continua questa primavera in anticipo che da giorni e giorni sta portando un clima assolutamente fuori stagione a Torino e in tutto il Piemonte.

Oggi, mercoledì 19 febbraio, il vento è stato di nuovo protagonista, con raffiche a 123 kmh nel Gran Paradiso, 120 in alta Valle di Susa, 85 in Valle Pellice. Il foehn si è nuovamente spinto in pianura, superando i 40 kmh a Rivoli. Nei prossimi giorni l'anticiclone delle Azzorre garantirà sulla regione tempo stabile, con temperature massime fino a 20 gradi.

Solo all'inizio del mese di marzo potrebbe tornare qualche debole perturbazione.