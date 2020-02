Un arresto per furto da parte della Polizia Municipale

Alle 18 di ieri Agenti della Polizia Municipale hanno arrestato per furto un ventitreenne di nazionalità romena, senza fissa dimora, che aveva sottratto un cellulare in un negozio.

I vigili, in servizio in abiti borghesi nel centro cittadino, hanno visto in via Cernaia un ragazzo uscire di corsa da un esercizio commerciale. Rincorso dal proprietario del negozio, l'uomo si stava dirigendo verso piazza XVIII Dicembre.

Gli Agenti sono immediatamente intervenuti e, dopo aver fermato il ragazzo nella piazza antistante la stazione di Porta Susa, hanno recuperato il cellulare che è stato restituito al proprietario.

L'uomo, con precedenti per rapina, è stato arrestato.