A Nichelino arriva "Municipium", l'app che consente di segnalare problemi e disfunzioni direttamente agli uffici comunali

Da oggi a Nichelino c'è un modo nuovo e modernissimo per segnalare problemi, disservizi o cose che non vanno. E' nata la app “Municipium”, tramite la quale i cittadini potranno fare segnalazioni direttamente agli uffici comunali.

La novità è stata presentata dal sindaco Giampiero Tolardo, dall'assessore all'Innovazione Tecnologica Antimo De Ruosi e dall'architetto Mino Prestia, tecnico del Comune che ha seguito questo progetto. "Nel bilancio 2019 avevamo messo da parte le risorse per questa iniziativa (17 mila euro da spalmare sui prossimi 5 anni, ndr), puntavamo a lanciarla già per la fine dell'anno, ma abbiamo preferito testarla con i nostri uffici, facendo una mini sperimentazione, prima di presentarla", ha spiegato il sindaco Tolardo.

"Questa app è già diffusa in un centinaio di comuni, molti dei quali nel nord Italia", ha aggiunto l'assessore De Ruosi. "Noi siamo stati e siamo ancora in stretto contatto con Sesto San Giovanni per sapere quale criticità avevano riscontrato, per poter mettere a posto il sistema nel modo migliore, prima del lancio". La app è scaricabile gratuitamente da tutti i telefoni e consentirà di poter segnalare problemi di manutenzione del territorio, viabilità, illuminazione pubblica, verde, tutela degli animali.

L'app Municipium contiene anche sezioni dedicate a eventi, news e informazioni generali sulla città di Nichelino. Le segnalazioni non potranno essere anonime, ma occorrerà lasciare nome e cognome, in modo da poter ricevere il feedback, quando la segnalazione è stata presa in carico dall'ufficio competente, così come ne arriverà un secondo dopo la soluzione del problema. "Funzionerà come un semaforo, che passerà dal giallo al verde, segnalando quando il disservizio è stato risolto", ha spiegato l'architetto Prestia.

Il rodaggio durerà alcuni mesi: "faremo due step di verifica, uno nelle prossime due settimane e l'altro entro l'estate", ha aggiunto il sindaco Tolardo. "In una società come quella di oggi, che richiede risposte molto rapide, questo sarà un supporto che consentirà di dare informazioni utili in tempo reale, con contenuti che sappiano essere di aiuto per i cittadini".

Per il momento resteranno attive anche le tradizionali segnalazioni attraverso le mail o le telefonate, ma l'obiettivo, come ha spiegato l'assessore De Ruosi, è di arrivare prossimamente ad avere un rimando diretto all'app attraverso il sito ufficiale del comune di Nichelino.