Moncalieri, rientra a casa e si trova i ladri davanti, ma le sue urla li fanno scappare

L'episodio poteva portare conseguenze anche estreme, ma le urla della padrona di casa sono state sufficienti per mettere in fuga i balordi.

Nella serata di ieri, mercoledì 19 febbraio, in strada Preserasca a Moncalieri, una donna, al rientro a casa dopo aver portato il suo cagnolina a fare un giretto, si è trovata una compagnia inattesa e poco piacevole: appena ha acceso la luce dell'ingresso, ha visto la sagoma dei ladri dentro l'abitazione.

Terrorizzata, ha iniziato ad urlare, mentre il suo cane ha preso ad abbaiare: a quel punto i malvimenti, sorpresi dalla piega che aveva preso la situazione, non hanno reagito in modo violento, ma hanno scelto di fuggire via immediatamente.

A quel punto, la signora ha chiamato i carabinieri, per raccontare l'accaduto: ora i militari stanno indagando per provare a risalire all'identità dei ladri.