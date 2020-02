Un appartamento di Santa Rita era diventato uno spaccio di droga aperto 24 ore su 24: due arresti [VIDEO]

Spacciavano cocaina a casa e nel quartiere Santa Rita a tutte le ore del giorno e della notte. Una senegalese di 32 anni, incensurato e un gabonese di 29 anni sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per detenzione ai fini di spaccio di droga. E’ accaduto ieri mattina alle 11 in Via Frinco.







Dopo aver raccolto diverse testimonianze da parte di cittadini che lamentavano un continuo via vai di ragazzi e ragazze da un appartamento di via Frinco, i carabinieri hanno atteso che uscisse uno dei due occupanti per entrare nell’appartamento. Il coinquilino si è precipitato in bagno e ha buttato la cocaina nello scarico della doccia. I militari hanno sequestrato oltre 8000 euro in contanti e diversi sacchetti con tracce di cocaina.