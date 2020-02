“Torino: innovazione, ispirazione e riqualificazione”: ai Rinascimenti sociali una serata di riflessione

Martedì 25 febbraio alle ore 21.00, presso la sede di Rinascimenti Sociali (Via Maria Vittoria 38) Volt Torino organizza Torino: innovazione, ispirazione e riqualificazione, una serata di riflessione sul rilancio della città. In piena fase post-industriale, che cosa si aspettano i Torinesi per la loro città? Quali iniziative possono aiutare la nostra città a crescere, maturare e rilanciarsi?

Ci sono diversi cantieri aperti e diverse strade percorribili nel campo dell’innovazione a forte impatto sociale, come per esempio i progetti di riqualificazione urbana dal basso e numerose sono le iniziative di ispirazione collettiva per le giovani generazioni. Che cosa può imparare da questi progetti la politica? Che cosa può fare la politica per favorire il successo di tali progetti, e far sì che si impongano come modello sostenibile di