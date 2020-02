Pensioni, il ministro della Pubblica amministrazione a Torino: "Quota 100 è importantissima"

"Quota 100 è importantissima, le leggi precedenti, in particolare la "Fornero", sono state troppo pesanti a livello di sostenibilità per il Paese e hanno bloccato l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, soprattutto nella pubblica amministrazione". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, a Torino per partecipare all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Piemonte.

"Su Quota 100 - ha aggiunto - deve rimanere fermo il triennio di sperimentazione che è utilissimo, poi se ci saranno ulteriori valutazioni da fare, si faranno. Per il momento trovo giustissimo mandare le persone in pensione a un'età equa". Il ministro ha poi parlato di semplificazione, spiegando che "le leggi in Italia sono tante, complicate e si accavallano, per semplificare bisogna incidere su quelle esistenti, sistemare ciò che già c'è. È molto difficile semplificare, ogni volta che arriva un nuovo ministro si fanno nuove leggi, ma più si legifera più si accumula"

Poco prima dalla relazione del presidente del Tar Piemonte, Vincenzo Salamone, era emerso che nel 2019 il tribunale amministrativo ha emesso 1104 sentenze e di queste ne sono state appellate 162, vale a dire il 14,7%. I giudici sono riusciti a ridurre l'arretrato, passato da 2.850 ricorsi pendenti registrati nel 2017 ai 2.436 del 2019. I contenziosi hanno riguardato soprattutto tematiche in materia di ambiente, trasporti, urbanistica, servizi pubblici, organizzazione del personale non contrattualizzato, polizia e forze dell'ordine.