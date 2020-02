A Villar Perosa “Carneval Cantando” con Goldrake e Sailor Moon

Goldrake, Heidi e Sailor Moon saranno alcuni dei “protagonisti” di “Carneval Cantando” che si terrà domani, sabato 22, al Cinema Teatro “Una Finestra sulle Valli”, in viale Sandro Pertini a Villar Perosa.

L’appuntamento è organizzato dall’associazione “Cantiere senza sensi” e inizia alle 15,15 con la merenda per i più piccoli. Segue la festa in maschera con Laura Cotza e Alessandro Falco, i cantanti de “Il magico mondo di Laura” si esibiranno nelle sigle più celebri dei cartoni animati come Re Leone, La Sirenetta e faranno fare un viaggio ai bambini e agli adulti tra fate, gnomi, ladri e detective che colorano o hanno colorato l’infanzia.

Il costo del biglietto è di 4 euro e il ricavato verrà impiegato dall’associazione per realizzare un nuovo spettacolo (prevendita alla tabaccheria di piazza della Libertà 5).