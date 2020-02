Torna “Cogli l’estate”, il programma estivo della Circoscrizione 7 per i bambini

La Circoscrizione 7 è alla ricerca di progetti per attività estive dedicate ai bambini: l’iniziativa, meglio conosciuta con il nome di “Cogli l’estate”, include in modo particolare turni settimanali, case vacanza e soggiorni estivi con l’obiettivo di dare senso al tempo libro attraverso offerte ludiche, socializzanti, sportive e ricreative semplificando, contemporaneamente, la vita di famiglie e genitori.

Il bando è aperto, singolarmente o in forma associata, ad associazioni, comitati e altri soggetti no profit con personalità giuridica con sede o che svolgano la propria attività a Torino. La Circoscrizione 7 concederà il patrocinio e l’utilizzo gratuito di impianti sportivi come le piscine Cecchi e Colletta, le palestre Cadore, Cecchi e Guastalla, il bocciodromo Crescenzio e il campo di calcio a 11 della Colletta.

Le organizzazioni proponenti dovranno dotare i progetti di educatori e istruttori sportivi, garantire una gita per ogni turno, fornire il materiale ludico e sportivo, provvedere all’assicurazione dei partecipanti, presentare dichiarazione di rispetto della normativa sul lavoro, sulla sicurezza e quella relativa al contrasto all’abuso, allo sfruttamento sessuale e alla pornografia minorile.