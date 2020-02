Meteo, situazione in cambiamento ma ancora senza precipitazioni

Oggi sarà ancora una giornata prettamente primaverile grazie all’alta pressione, ma da domani un primo fronte freddo nord atlantico farà presagire un deciso cambio di circolazione per inizio marzo, anche se ancora senza precipitazioni significative. Lo dicono le previsioni meteo di DataMeteo.

Questa la situazione a Torino. Oggi bel tempo oggi ovunque, ma con un leggero aumento della nuvolosità durante il corso della giornata, con prime precipitazioni deboli sui versanti alpini di confine nordoccodentali. Temperature in calo per l’attenuazione dell’alta pressione e non andranno oltre i 14/15 °C. Minime alte con valori però piuttosto variegati e compresi tra 5 e 10 °C.

Da oggi cominciano ad attivarsi le prime raffiche di Foehn sui settori alpini di confine, in pianura ancora venti deboli. Un intenso fronte freddo attraverserà invece la nostra regione nella giornata di mercoledì, con forte vento di Foehn che raggiungerà anche le pianure e brusco calo delle temperature. Le massime non subiranno una grossa variazione, mantenendosi attorno i 12/13 °C, a causa del vento e della poca nuvolosità, mentre le minime torneranno a scendere sotto lo 0 nelle zone periferiche specie in assenza di vento con gelate e brinate giovedì mattina. Forti nevicate sui settori alpini di confine tra torinese, Valle d’Aosta e alto Piemonte, che potranno scendere fino a bassa quota durante la giornata di mercoledì.