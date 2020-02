Cinque ex scuole di Torino diventano casa per associazioni no profit

Le ex scuole di Torino tornano a rivivere: dove c'erano i banchi degli alunni, troveranno casa le associazioni no profit.

Ieri la Giunta Appendino ha approvato un avviso esplorativo, per acquisire manifestazioni di interesse per gli istituti in disuso da diversi anni. Dopo aver raccolto le adesioni, Palazzo Civico pubblicherà un bando per assegnare gli immobili alle organizzazioni no profit, ad un canone di affitto più basso del mercato.

La prima in elenco per l'assegnazione è la scuola d'infanzia Centro Europa di Mirafiori Nord. L'immobile di via Rubino 82 è in discrete condizioni manutentive e di conservazione. Il Comune pubblicherà poi l'avviso per la materna di Mirafiori sud, libera dal settembre 2019, quando le due sezioni di via Negarville 30/8 sono state trasferite in via Roveda.

A bando verrà messa anche la vecchia scuola elementare di Reaglie, in corso Chieri 136. Costruita nel 1889, la villetta a due piani è sottoposta a vincolo culturale. Palazzo Civico mette a disposizione delle onlus anche l'edificio di via Fiesole 15/a, nella Circoscrizione 5, che fino a poco tempo fa ha ospitato il Centro per la Cultura Ludica “Walter Ferrarotti”.