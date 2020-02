I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti, oggi, in via Grattoni, per rimuovere alcune lamiere pericolanti dal tetto del palazzo in cui hanno sede l'Agenzia delle Entrate e i carabinieri dei Nas.

Il pericolo che le lamiere si staccassero era molto elevato, visto che il vento, in pianura e in città, oggi ha raggiunto i 70 km orari.