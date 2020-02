Coronavirus, Confesercenti Torino lancia campagna "Io Vivo La Città": "Torniamo nei negozi"

"La 'mascherina' per reagire". E’ questo lo slogan della campagna che Confesercenti Torino ha avviato su Facebook, invitando i consumatori a modificare la foto del loro profilo con lo slogan #IoVivoLaCittàIoVivoIlCommercio. Basta andare sulla pagina di Confesercenti Torino e Provincia (https://www.facebook.com/ConfesercentiTorino/), atterrare sul post "La 'mascherina' per reagire" (bit.ly/IoVivo) e cliccare sul pulsante “Prova”, oppure cercare “Io Vivo” tra i motivi per l’immagine del profilo. Così facendo, la foto del proprio profilo verrà contornata dalla 'mascherina' con lo slogan #IoVivoLaCittàIoVivoIlCommercio .

"La finalità - spiega Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - è quella invitare tutti al ritorno alla normalità”. “Fuori discussione, ovviamente, - continua - l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ma le ordinanze locali e nazionali non hanno mai disposto a Torino e in Piemonte alcuna chiusura o limitazione alle attività commerciali. E allora è necessario riappropriarsi della città e dei suoi spazi”.

Secondo le prime stime i danni economici, dell'emergenza Coronavirus, per negozi, bar, ristoranti e mercati sono elevatissimi: da domenica il piccolo commercio a Torino ha perso il 50% del fatturato. Una percentuale analoga a quella del turismo.

"Con la nostra campagna sui social e sulla stampa - spiega Banchieri - vogliamo invitare i consumatori a fare un gesto concreto nei confronti delle tante attività che stanno patendo una grave contrazione degli affari. Dunque, ritorniamo alle nostre abitudini e riprendiamo a passare in edicola, al bar, al ristorante, a fare la spesa nel negozio di fiducia o al mercato". "Torino uscirà dall'emergenza solo grazie allo sforzo e ai comportamenti di ciascuno di noi" conclude il Presidente di Confesercenti Torino.