Coronavirus: l'Unione Stampa Periodica Italiana diffonde il video con i 10 comportamenti consigliati dal Ministero della Salute

Anche la Uspi, Unione Stampa Periodica Italiana, scende in campo nella situazione emergenza legata al Coronavirus.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha tra le proprie funzioni istituzionali la gestione delle campagne di comunicazione del Governo, sta realizzando alcuni materiali di informazione per i cittadini, finalizzati a fornire indicazioni asseverate e di provenienza istituzionale sui comportamenti da seguire per circoscrivere e ridurre la diffusione per virus.

Il primo prodotto è stato realizzato in uno spot relativo ai comportamenti consigliati dal Ministero della Salute e aggiornati alla data odierna. Ecco i 10 comportamenti consigliati dal Ministero racchiusi in un video: