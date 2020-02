Nichelino, paura per la caduta di calcinacci davanti all'ufficio postale: nessun ferito

Paura nella mattina di oggi, venerdì 28 febbraio, davanti all'ufficio postale di via XXV Aprile a Nichelino, quando diversi frammenti di calcinacci si sono staccati dallo stabile, precipitando proprio davanti l'ufficio in quel momento aperto al pubblico.

Attraverso il numero unico delle emergenze, alcuni cittadini hanno chiamato i Vigili del Fuoco per una prima messa in sicurezza e le forze dell'ordine per inibire il passaggio di pedoni e curiosi. Le porzioni più pericolanti sono stati fatte cadere dai pompieri e successivamente l'area è stata transennata.

Per l'amministratore del condomino, oltre ai provvedimenti specifici, è stata emessa un'ordinanza di messa in sicurezza. Nonostante le molte persone presenti, non ci sono stati per fortuna feriti ma solo grande spavento.