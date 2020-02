A Torino debutta Eugenio Cardi con il nuovo romanzo

"Come pipistrelli nella notte", il nuovo romanzo di Eugenio Cardi, in tutte le librerie dal 29 maggio 2020, pubblicato contemporaneamente in Italia e in Argentina, verrà presentato in anteprima a Torino nel pomeriggio del 29 maggio alla Biblioteca Civica Centrale. A guidare l'evento la Responsabile Culturale delle biblioteche civiche torinesi dottoressa Patrizia Zanetti.

Il nono romanzo di Eugenio Cardi recherà la prefazione di Michela Marzano, filosofa e docente universitaria a Parigi.

Il nono romanzo di Eugenio Cardi (autore romano proveniente dal settore del volontariato), ispirato ad una storia vera, è dedicato a fenomeni sociali estremamente gravi ed attuali: omofobia e femminicidio.