Nichelino, vandali in azione nella notte nell'elementare Walt Disney

A Nichelino vandali in azione nella notte appena trascorsa. Approfittando della chiusura delle scuole, per il perdurare dfell'allerta coronavirus, ignoti si sono introdotti nell’elementare Walt Disney rompendo e causando danni.

Sono state divelte le macchinette del caffè e i dispenser di bevande per rubare le monetine che si trovano all’interno. Per riuscirci, i malintenzionati hanno sradicato il tubo dell’acqua che alimenta i dispositivi di erogazione, causando un allagamento che ha interessato anche il refettorio. Il personale della scuola, arrivato questa mattina per i lavori di sanificazione programmati, ha scoperto l'amara sorpresa, chiamando immediatamente i carabinieri: il bottino è stato di circa 400 euro.

Ora i militari hanno avviato le indagini: le immagini delle telecamere della zona potrebbero aiutare a risalire all'identità dei vandali, per capire se si è trattato di una ragazzata o dell'azione di qualche balordo.