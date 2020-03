Coronavirus: paziente positivo alle Molinette, medici ed infermieri in isolamento

E' stato riaperto il pronto soccorso dell'ospedale San Luigi di Orbassano, chiuso da ieri sera per un caso sospetto, poi positivo al Coronavirus. Il reparto per diverse ore è stato inaccessibile, a scopo precauzionale, e sono state messe in atto tutte le procedure di sicurezza: il protocollo prevedeva la chiusura temporanea dell'area, in attesa dell'esito delle analisi.

Al pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino ieri è arrivato un paziente, con una grave insufficienza respiratoria, risultato positivo al test del Coronavirus. Attualmente sono in isolamento fiduciario precauzionale dodici persone - due medici e dieci tra infermieri e OSS - del turno pomeridiano di martedì. Il pronto soccorso della struttura sanitaria del capoluogo, così come il resto dei reparti, risulta aperto.

Preoccupazione per la situazione dei lavoratori è espressa da Francesco Coppolella, segretario del Nursind Piemonte:"Si moltiplicano i casi di pazienti risultati positivi e di conseguenza quelli di colleghi posti in isolamento domiciliare per essere venuti a contatto con loro". "Ci chiediamo - continua il rappresentante del sindacato sanitario - chi coprirà i turni, considerato anche che i carichi di lavoro continueranno ad aumentare e probabilmente anche gli infermieri che saranno posti in isolamento visto il rischio".

"Noi non ci stiamo: è il momento di investire sulle risorse umane che gestiscono questa emergenza: se non ci saranno provvedimenti urgenti non esiteremo ad avviare azioni di protesta" conclude Coppolella.