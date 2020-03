Incendio nell'ex macello di Candiolo: pompieri in azione anche ad Alpignano e Carmagnola

Notte di lavoro per i vigili del fuoco nel Torinese. Diverse squadre di pompieri sono impegnate dalle 3 nel rogo divampato all'interno dell'ex macello, al confine tra Candiolo e None.

Decine le chiamate al 112, per segnalare l'alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. A prendere fuoco il materiale altamente infiammabile accatastato all'interno della struttura. Fortunatamente non si registrano feriti, ma le operazioni di spegnimento proseguiranno per tutta la mattinata.

Sempre nella notte i pompieri sono intervenuti ad Alpignano, dove le fiamme hanno avvolto il tetto della panetteria Pane Caffè & Company. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio, ma i danni per l'esercizio commerciale sono ingenti.

I pompieri sono intervenuti per un incendio di rotoballe a Carmagnola. Anche in questo caso non ci sono feriti, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.