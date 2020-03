Nichelino, incidente con tre auto coinvolte in via Torino: neonato e fratellino di due anni illesi

Nella giornata di lunedì 2 marzo, verso l'ora di pranzo, nella centrale via Torino di Nichelino si è verificato un violento tamponamento che ha coinvolto tre veicoli.

Una Mercedes che circolava in direzione Vinovo, all'altezza del civico 16 di via Torino tamponava violentemente un'altra Mercedes in fase di manovra di parcheggio. L'impatto è stato così violento da fare carambolare il veicolo urtato su una Lancia Y in sosta. Gli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi hanno sottoposto l'uomo, un sessantenne, che guidava il Mercedes all'alcoltest, con l'esame risultato negativo.

La giovane alla guida della Mercedes tamponata è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Cto di Torino mentre i suoi figli (un neonato ed un bimbo di due anni) sono rimasti fortunatamente illesi.