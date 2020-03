Fotografare il cibo: le emozioni del cibo raccontate attraverso le immagini

La Palestra del Cibo di Torino organizza un evento gratuito per parlare di cibo attraverso le immagini e lo fa in collaborazione con Alessandra Zarlottin, fotografa e appassionata di cucina, che presenterà il suo libro “A casa di Ale”, un ricettario fotografico in cui hanno trovato spazio le sue due passioni: il cibo e la fotografia.

Come per la buona riuscita di una ricetta, così per l'immagine del cibo è necessario saper mettere in equilibrio gli ingredienti giusti e realizzare una narrazione che possa emozionare ed incuriosire chi guarda, creando l'aspettativa e il desiderio del piatto. D'altra parte lo chef prepara il cibo per il palato e il fotografo lo fa per gli occhi, ma entrambi lo fanno per nutrire l'anima prima di tutto.

Alessandra Zarlottin racconterà agli ospiti de La Palestra del Cibo come si realizza una fotoricetta e qual è il percorso che conduce allo scatto del piatto che diventa così la propria personale creazione artistica.

Durante la serata verrà proposto ai partecipanti un originale contest fotografico e il vincitore avrà la possibilità di partecipare a un workshop esclusivo, che si terrà il 4 aprile e sarà guidato da Alessandra Zarlottin coadiuvata dagli Chef Sergio Maria Teutonico e Daniela Goffredo, titolari de La Palestra del Cibo.

La Palestra del Cibo, Corso Regina Margherita 151, sabato 7 marzo, ore 17, ingresso gratuito.