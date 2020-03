Due donne mettono in fuga un malvivente, i poliziotti lo arrestano

Sono le 9 del mattino di martedì scorso. All’interno del parco Michelotti due amiche sono a spasso col cane per la passeggiata mattutina. Le due donne notano un individuo colpire con una grossa pietra il manubrio di un monopattino elettrico a noleggio; spaccando il sistema di blocco del mezzo eluderà, evidentemente, i sistemi di geolocalizzazione del mezzo.

Le due donne urlano allora in direzione del soggetto intimandogli di smetterla di danneggiare il monopattino, ma quest’ultimo si rivolge a loro con atteggiamento minaccioso urlando frasi in lingua straniera con cui lascia chiaramente intendere di “farsi i fatti loro”. Le due signore decidono così di allontanarsi, ma contattano le forze dell’ordine: una Volante giunge in un brevissimo lasso di tempo e i poliziotti fanno in tempo, proprio su indicazione delle due donne, a individuare il malfattore che a quel punto si sta allontanando di corsa dal monopattino, gettandolo a terra. L’uomo, un rumeno di 47 anni con numerosi precedenti di polizia, viene così arrestato per tentato furto pluriaggravato. Il monopattino, con il display rotto, viene invece ridato alla ditta di proprietà.