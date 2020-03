Mirafiori, "cucinavano" la cocaina per produrre crack: due persone in manette [VIDEO]

Cucinavano la cocaina per produrre crack. Quell’appartamento di via Villar 19, in piena zona Mirafiori, era un vero e proprio laboratorio per la preparazione, il confezionamento e la vendita della droga. E se gli arrestati non erano al livello del professor White della famosa serie tv Breaking Bad, anche loro si davano da fare nella preparazione della droga con pentole, sostanze da taglio e bilancini di precisione.

A finire nei guai sono stati due senegalesi di 20 e 24 anni, arrestati dai carabinieri della compagnia Mirafiori per possesso di droga ai fini di spaccio. I condomini avevano segnalato ai carabinieri di aver sentito uno strano odore provenire da un appartamento di via Villar 19 e un continuo viavai di ragazzi. I carabinieri hanno individuato l’appartamento e hanno atteso che uscisse uno dei ragazzi per entrare. I militari hanno immediatamente percepito un forte odore, quasi irrespirabile, tapparelle e finestre chiuse, e sul tavolo della cucina c’erano due pentole sporche di cocaina e altra attrezzatura per il confezionamento.



La perquisizione ha permesso di trovare 370 g di cocaina e il mannitolo per “allungare” la cocaina facendola diventare meno pure ma creando più dosi. Il sospetto dei militari e che la coppia utilizzasse le pentole per cucinare la cocaina per produrre il crack.