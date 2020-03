Casa Fools e Le Musichall trasmettono gli spettacoli in streaming: "Per non fermare il teatro"

Nel pieno dell'emergenza sanitaria, i teatri di Torino si riorganizzano per non bloccare la programmazione e garantire comunque al pubblico un intrattenimento nel rispetto delle norme di sicurezza.

Casa Fools - Teatro Vanchiglia invita tutti a sintonizzarsi sulla propria pagina Facebook, oggi, alle ore 17, per la prima diretta di teatro a distanza interattivo, "Quarantena streaming", uno spettacolo di varietà, costruito in 48 ore grazie alla collaborazione di tanti artisti, per non fermare il teatro. Anche il pubblico potrà intervenire nel corso della diretta.