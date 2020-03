Discarica abusiva in via Massari, Giustizia & Sicurezza: "Telecamere per debellare il fenomeno"

Una discarica abusiva in via Massari, all'incrocio con via Ala di Stura. E' quanto rilevato dall'associazione Giustizia & Sicurezza: "Diversi cittadini ci hanno segnalato, ed abbiamo constatato insieme a loro durante un sopralluogo, che in via Massari, al fondo della via dopo l'incrocio con via Ala di Stura, è presente da diverso tempo una vera e propria discarica abusiva. Con il tempo si sono accumulati pneumatici, materassi, divani e rifiuti ingombranti di ogni genere".